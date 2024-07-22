Дмитрий Нефёдов. Франция в Африке: «новая модель партнёрства» и планы на реванш

Западные неоколониалисты против Конфедерации государств СахеляНесмотря на известную политическую нестабильность в Пятой республике, обусловленную итогами недавних парламентских выборов, преемственность военно-политического курса Парижа в Африке, похоже, сохраняется.
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