Как хранить чай

Чай – это очень полезный напиток и всё благодаря высокому содержанию биологически активных веществ. Особенно благотворно влияет на человеческий организм зелёный чай, чему способствует значительное содержание катехина в его составе.
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