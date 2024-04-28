Арестованный замглавы Минобороны Тимур Иванов вел роскошный образ жизни, не скрывая этого. В то же время по всей стране пустуют многоэтажки, построенные специально для военнослужащих.
"Всё это оплачено кровью и болью солдат": Раскрыты масштабы "заработка" замминистра Иванова на защитниках страны
Комментарии
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виктор сапожков
Эти псевдо люди понятия не имеют о чести.
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15 час.
Владимир Карпов
А кто мне ответит на вопрос - почему такой пройдоха и мразь так долго и открыто, ни от кого не таясь, купался в роскоши на глазах и у Шойгу, и у Путина, и у наших спецслужб ("бдительно" наблюдающих ПЯТЬ лет за роскошным образом жизни этого циничного преступника) ???
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11 час.
Алексей Сафронов
...увы, Путин, и Шойгу забили болт на тех, кто задаёт подобные вопросы. Им важнее, как недавно говорил сам ВВП: "избегать кадровой чехарды в руководстве страной". Вот и седят на тепленьких местах, годами и даже десятилетиями те, кто должен париться на нарах.
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6 час.
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