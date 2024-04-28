"Всё это оплачено кровью и болью солдат": Раскрыты масштабы "заработка" замминистра Иванова на защитниках страны

Владимир Карпов

А кто мне ответит на вопрос - почему такой пройдоха и мразь так долго и открыто, ни от кого не таясь, купался в роскоши на глазах и у Шойгу, и у Путина, и у наших спецслужб ("бдительно" наблюдающих ПЯТЬ лет за роскошным образом жизни этого циничного преступника) ???