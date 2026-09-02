Я гуляю по Москве
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Я гуляю по Москве

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Хорошево-Мневники от маршалов до байкеров (Мой район)

Хорошево-Мневники от маршалов до байкеров (Мой район)

Маршрут экскурсии: м. Народное Ополчение - проспект Маршала Жукова - ул.Саляма Адиля - Карамышевская набережная - с экскурсоводом компании "Гуляем по Москве" Светланой Куракиной- https://moscowwalking.

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