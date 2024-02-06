Ещё 125 объектов водоснабжения построят и реконструируют по госпрограмме в Новосибирской области

Как доложил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, все мероприятия будут реализованы в рамках региональной госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в 2023-2026 годах за счет субсидий местным бюджетам из бюджета Новосибирской области.