Ещё 125 объектов водоснабжения построят и реконструируют по госпрограмме в Новосибирской области

Как доложил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, все мероприятия будут реализованы в рамках региональной госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в 2023-2026 годах за счет субсидий местным бюджетам из бюджета Новосибирской области.
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