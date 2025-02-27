Превентивные сферы: критические уязвимости найдены в каждом втором банковском приложении

Эксперты ГК «Солар» обнаружили критические уязвимости в каждом втором банковском приложении. Больше половины сервисов имеют уязвимости высокой или средней степени критичности, то есть позволяют хакерам нанести существенный ущерб информационным активам компании при успешной атаке.