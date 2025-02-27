Превентивные сферы: критические уязвимости найдены в каждом втором банковском приложении

Эксперты ГК «Солар» обнаружили критические уязвимости в каждом втором банковском приложении. Больше половины сервисов имеют уязвимости высокой или средней степени критичности, то есть позволяют хакерам нанести существенный ущерб информационным активам компании при успешной атаке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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