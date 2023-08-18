Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Кондратюк о новых программах: «Короткая поставлена на музыку с национальным колоритом некой страны. В произвольной будет мощная музыка с характером»

– Что можете рассказать о программах для нового сезона? – Короткую программу поставили еще весной, после Финала Гран-при России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх