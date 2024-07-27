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Фигурант дела генерала Булгакова владел фирмой по производству свинины

Фигурант дела генерала Булгакова владел фирмой по производству свинины

Фигурант уголовного дела против бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова Александр Михайленко владел животноводческой компании «Торговый дом «Ясени» в Краснодарском крае, основной деятельностью которой было производство свинины.

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