Фигурант дела генерала Булгакова владел фирмой по производству свинины

Фигурант уголовного дела против бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова Александр Михайленко владел животноводческой компании «Торговый дом «Ясени» в Краснодарском крае, основной деятельностью которой было производство свинины.
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