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Гусев: в Воронежской области сбитый БПЛА повредил здание

Гусев: в Воронежской области сбитый БПЛА повредил здание

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ был поражен в Острогожском районе Воронежской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего упал на объект коммунальной инфраструктуры.

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