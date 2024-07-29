Гусев: в Воронежской области сбитый БПЛА повредил здание

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ был поражен в Острогожском районе Воронежской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего упал на объект коммунальной инфраструктуры.
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