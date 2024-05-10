Три очень быстрых рецепта закусочных пирожков с мясом

Очень вкусные и быстрые мясные пирожки! Это нежное картофельное, кабачковое «тесто» и сочная мясная начинка внутри! В качестве начинки для «беляшей» я использовала говядину, но также подойдет и свинина, курица, индейка.
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