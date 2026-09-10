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Түбән Камада «Апуш» балалар театр студиясе филиалына сайлап алу кастингы узды

Туфан Миңнуллин исемендәге Түбән Кама татар дәүләт драма театры каршындагы «Апуш» татар балалар театр студиясе филиалына сайлап алу кастингы узды.

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