Түбән Камада «Апуш» балалар театр студиясе филиалына сайлап алу кастингы узды

Туфан Миңнуллин исемендәге Түбән Кама татар дәүләт драма театры каршындагы «Апуш» татар балалар театр студиясе филиалына сайлап алу кастингы узды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым