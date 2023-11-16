Во Франции заявили о «втором фронте» в борьбе с Россией: почему нас ненавидит Запад?

Леонид Руси

Евреи... Рыбы... шестой уровень развития души... Рыбы считаются 12 - м воплощением. На шахматной доске Рыбы... белый король... Такой статус и у евреев. А Россия... Водолей. Пятый ур. разв. души, 11 - воплощение. Белая королева. Это наш статус на планете. Водолеи ещё... Сербия и Норвегия. Все остальные страны, особенно в Гейропе, а также Пиндосия, значительно ниже нас стоят по степени развития их цивилизации. Проще говоря... они ещё зверьё. Поэтоу они ненавидят умных евреев и великодушных русских. Мы же не дикари, а это просто бесит их...