Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Во Франции заявили о «втором фронте» в борьбе с Россией: почему нас ненавидит Запад?

Во Франции заявили о «втором фронте» в борьбе с Россией: почему нас ненавидит Запад?

Примечательно, что Франция (видимо, позабыв урок, преподнесенный историей в 1812 году) снова бросает вызов России.

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Комментарии
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zn
zygmund nedialkow
Давит их жаба
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12 час.
MS
Mikhail Stepanov
Это жалкое чмо Макарон кому угрожает? Пусть свою бабушку лохматит, это безопаснее будет!
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11 час.
Леонид Руси
Евреи... Рыбы... шестой уровень развития души... Рыбы считаются 12 - м воплощением. На шахматной доске Рыбы... белый король... Такой статус и у евреев. А Россия... Водолей. Пятый ур. разв. души, 11 - воплощение. Белая королева. Это наш статус на планете. Водолеи ещё... Сербия и Норвегия. Все остальные страны, особенно в Гейропе, а также Пиндосия, значительно ниже нас стоят по степени развития их цивилизации. Проще говоря... они ещё зверьё. Поэтоу они ненавидят умных евреев и великодушных русских. Мы же не дикари, а это просто бесит их...
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10 час.

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