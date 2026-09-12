Внезапные миллиарды: йеменские хуситы сделали России роскошный подарок

Ближний Восток и не думает утихать и всего за сутки вновь качнул информационный и геополитический маятник на себя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия, Сатана и ...
- «Борьба за деньги...
- Для "Новых людей"...
Как бы этот "роскошный" подарок боком не вышел
Клуб-К пару контов поставить, и - всё..