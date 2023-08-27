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Мамаев назвал Вагнера, Смолова и Широкова сильнейшими партнерами по команде, Романа – самым повлиявшим на него игроком

Мамаев назвал Вагнера, Смолова и Широкова сильнейшими партнерами по команде, Романа – самым повлиявшим на него игроком

– Москва или Краснодар? – Москва. – Смотришь матчи РПЛ? Кого-то персонально поддерживаешь? – Очень редко смотрю матчи РПЛ.

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