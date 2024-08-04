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Парламентская газета

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За продажу данных своей карты преступникам предлагают наказывать

За продажу данных своей карты преступникам предлагают наказывать

Правительству совместно с Генпрокуратурой, ЦБ и Следственным комитетом необходимо разработать законопроект, который установит ответственность за использование физлицами банковских карт или электронных кошельков в интересах третьих лиц из корыстных побуждений или передачу им своих счетов для таких целей.

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