За продажу данных своей карты преступникам предлагают наказывать

Правительству совместно с Генпрокуратурой, ЦБ и Следственным комитетом необходимо разработать законопроект, который установит ответственность за использование физлицами банковских карт или электронных кошельков в интересах третьих лиц из корыстных побуждений или передачу им своих счетов для таких целей.