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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гонка чемпионов 2027 года пройдет в Новой Зеландии. Среди участников – Феттель и Боттас

Гонка чемпионов впервые пройдет на территории Новой Зеландии в следующем году. Соревнования примет стадион в Веллингтоне с 9 по 10 января.

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