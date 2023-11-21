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62ИНФО | Новости Рязани

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Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с микроавтобусом в Скопинском районе

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с микроавтобусом в Скопинском районе

20 ноября, примерно в 17:30, в Скопинском районе на 272-ом километре автомобильной дороги Р-22 «Каспий», по предварительной информации, 56-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Санта фе», совершил столкновение с автомобилем «Форд Транзит» под управлением 50-летнего водителя.

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