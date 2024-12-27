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В Госдуме высказались о последствии отказа Норвегии спасать моряков с Ursa Major

В Госдуме высказались о последствии отказа Норвегии спасать моряков с Ursa Major

Норвежские моряки могут попасть под международный суд за то, что они отказались спасать российских моряков с терпящего бедствия в Средиземном море сухоргуза Ursa Major, считает депутат Госдумы Андрей Картаполов.

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