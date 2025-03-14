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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведева о Cизероне и Фурнье-Бодри: «Есть вероятность, что им будут занижать оценки, потому что все привыкли к эталонному катанию с Пападакис»

«Они очень самобытные спортсмены, они не похожи ни на кого. Это большая редкость, когда выбивается по стилю, по хореографии, по видению фигурного катания в общем.

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