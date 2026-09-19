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Zero Hedge

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Late Friday Trump Bombshell: US Makes Deal For 'Permanent Control' Over Greenland's Security

Late Friday Trump Bombshell: US Makes Deal For 'Permanent Control' Over Greenland's Security

Late Friday Trump Bombshell: US Makes Deal For 'Permanent Control' Over Greenland's Security President Trump late in the day Friday issued a lengthy, and absolutely bombshell and historic (if true) Greenland-related post on Truth Social, after a long relative silence on what was early on a core priority of his administration.

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