Late Friday Trump Bombshell: US Makes Deal For 'Permanent Control' Over Greenland's Security President Trump late in the day Friday issued a lengthy, and absolutely bombshell and historic (if true) Greenland-related post on Truth Social, after a long relative silence on what was early on a core priority of his administration.
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