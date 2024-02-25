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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Final Fantasy VII Rebirth занимает вторую строчку в рейтинге всех “Финалок” на “Метакри...

Final Fantasy VII Rebirth занимает вторую строчку в рейтинге всех “Финалок” на “Метакри...

Final Fantasy VII Rebirth занимает вторую строчку в рейтинге всех “Финалок” на “Метакритике”Грядущее продолжение культовой JRPG, Final Fantasy VII Rebirth, получила высокую оценку от критиков на портале “Метакритик”Читать дальше → источник.

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