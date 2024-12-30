Театр абсурда
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Театр абсурда

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В это ситуации важно другое- то как азербайджанец себя ведет: не боится и не уважает нашу страну, потому что видит как о нас вытирают ноги союзники, а мы им деньги выделяем.

В это ситуации важно другое- то как азербайджанец себя ведет: не боится и не уважает нашу страну, потому что видит как о нас вытирают ноги союзники, а мы им деньги выделяем.

Трагедия с самолетом «Самолет был сбит на территории России, в небе над Грозным. И отрицать это невозможно» - Расим Мусабеков В парламенте Азербайджана потребовали извинений от России из-за крушения самолета Баку − Грозный.

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