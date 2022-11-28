Заноза

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«Сармат» — беспощадный продукт импортозамещения по-русски

«Сармат» — беспощадный продукт импортозамещения по-русски

«Анимация Путина» идет в серию, Пентагон в панике На фото: пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Самым мощным оружием Российской Федерации, позиционируемым мировым экспертным сообществом в качестве чрезвычайно эффективного инструмента ядерного сдерживания, и сегодня остается вставшая на боевое дежурство в середине семидесятых годов прошлого века межконтинентальная баллистическая ракета Р-36М2 «Воевода».

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