«Сармат» — беспощадный продукт импортозамещения по-русски

«Анимация Путина» идет в серию, Пентагон в панике На фото: пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Самым мощным оружием Российской Федерации, позиционируемым мировым экспертным сообществом в качестве чрезвычайно эффективного инструмента ядерного сдерживания, и сегодня остается вставшая на боевое дежурство в середине семидесятых годов прошлого века межконтинентальная баллистическая ракета Р-36М2 «Воевода».