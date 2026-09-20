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«Никакого шоу-бизнеса»: почему дочь Филиппа Киркорова не хочет идти по стопам отца

«Никакого шоу-бизнеса»: почему дочь Филиппа Киркорова не хочет идти по стопам отца

Филипп Киркоров привык, что его жизнь невозможно представить без сцены. Концерты, костюмы, громкие премьеры, телевизионные проекты — кажется, шоу-бизнес для него давно перестал быть просто профессией и стал частью личности.

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