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Царьград

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В генплан Нижнего Новгорода внесут метро до станции «Волга»

В генплан Нижнего Новгорода внесут метро до станции «Волга»

В действующую градостроительную документацию Нижнего Новгорода включат как существующую Сормовско-Мещерскую линию метро, так и её планируемое продолжение до станции «Волга», проект которой Главгосэкспертиза одобрила ещё в 2018 году.

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