💪В Евпатории проходит Всероссийский турнир «Сильнейший человек России 2024 года» на призы Главы Крыма Сергея Аксёнова Мероприятие посвятили празднованию Дня народного единства.
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💪В Евпатории проходит Всероссийский турнир «Сильнейший человек России 2024 года» на призы Главы Крыма Сергея Аксёнова Мероприятие посвятили празднованию Дня народного единства.