Ростех
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ростех

146 подписчиков

Ботулинотерапия: хроническая мигрень под контролем

Ботулинотерапия: хроническая мигрень под контролем

Производство ботулотоксина на НПО «Микроген» холдинга «Нацимбио». Фото: «Нацимбио» Мигрень — распространенная разновидность головной боли, которой страдает каждый пятый человек в России и каждый седьмой в мире.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии