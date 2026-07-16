Ботулинотерапия: хроническая мигрень под контролем

Производство ботулотоксина на НПО «Микроген» холдинга «Нацимбио». Фото: «Нацимбио» Мигрень — распространенная разновидность головной боли, которой страдает каждый пятый человек в России и каждый седьмой в мире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии