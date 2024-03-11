Вот только не надо на меня кричать! Это я тем, кто сейчас по известному принципу: "Не читал, но осуждаю!" собирается пролистнуть статью, броситься в комментарии и кричать, что я всё вру, что не жил в СССР, как они это делали под другой моей статьёй о существующем сейчас социализме в России.
Не люблю я сказочников о хорошей жизни в СССР, или Почему не было никаких бесплатных квартир
Комментарии
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Игорь Костоглод
Автор, сколько тебе годиков,а? Пиздеть надо складно, да и знание предмета обязательно.
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5 час.
Олег Руднев
А водка стоила 5,30 и 6,20. Была и дешевле.
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3 час.
Софья Мудрая
Родилась в сталинском доме с красивой лепниной под потолком) мама учитель начальных классов, папа в ж/д строительной организации работал после войны, начинал со столяра, учился. дорос до зам начальника. Жили обычно, но была дача, землю давали под картошку, сажали ее каждый год, помню это как традицию, и когда копали, после это праздник был. Ездили отдыхать в Крым, в Адлер, в Сочи дикарем, и в Пятигорск и Ессентуки по путевке. Вышла замуж, дети родились, муж работал в закрытом институте, дали квартиру. Жили, не тужили, не скажу, что шикарно, а просто ХО РО ШО. Автору двойка за статью, или глупый, или подлец.
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1 час.
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