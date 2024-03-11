Не люблю я сказочников о хорошей жизни в СССР, или Почему не было никаких бесплатных квартир

Софья Мудрая

Родилась в сталинском доме с красивой лепниной под потолком) мама учитель начальных классов, папа в ж/д строительной организации работал после войны, начинал со столяра, учился. дорос до зам начальника. Жили обычно, но была дача, землю давали под картошку, сажали ее каждый год, помню это как традицию, и когда копали, после это праздник был. Ездили отдыхать в Крым, в Адлер, в Сочи дикарем, и в Пятигорск и Ессентуки по путевке. Вышла замуж, дети родились, муж работал в закрытом институте, дали квартиру. Жили, не тужили, не скажу, что шикарно, а просто ХО РО ШО. Автору двойка за статью, или глупый, или подлец.