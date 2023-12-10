Врач: продолжительность мытья рук должна составлять не менее 20 секунд

Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный предупредил в беседе с RT, что чрезмерная чистоплотность может привести к нарушению нормальной микрофлоры кожи и слизистых оболочек и создать благоприятные условия для размножения микроорганизмов.