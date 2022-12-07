Стартует Санкт-Петербургский международный туристский форум TRAVEL HUB-2022

С 7 по 9 Декабря в Северной столице пройдет Петербургский международный туристский форум TRAVEL HUB-2022 — ключевое деловое событие в сфере туризма, организованное Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга и Конгрессно-выставочным бюро.