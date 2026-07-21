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Впервые в истории: гибридный электрический самолёт поднялся выше 9 км

Впервые в истории: гибридный электрический самолёт поднялся выше 9 км

GE Aerospace испытала мегаваттную гибридную силовую установку на высоте, которой летают пассажирские авиалайнерыGE Aerospace впервые провела испытания самолёта с гибридно-электрической силовой установкой на высоте более 30 000 футов (около 9,1 км) — на эшелоне, где выполняют полёты пассажирские авиалайнеры.

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