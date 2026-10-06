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Экс-главу разведки Германии Ханнинга задержали по подозрению в шпионаже

Экс-главу разведки Германии Ханнинга задержали по подозрению в шпионаже

www.globallookpress.com/Thomas Koeh ler/photothek.net Бывшего президента Федеральной разведывательной службы Германии Августа Ханнинга взяли под стражу по подозрению в шпионаже.

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