Экс-главу разведки Германии Ханнинга задержали по подозрению в шпионаже

www.globallookpress.com/Thomas Koeh ler/photothek.net Бывшего президента Федеральной разведывательной службы Германии Августа Ханнинга взяли под стражу по подозрению в шпионаже.
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