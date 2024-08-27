Эксперт рассказал о новом способе обмана пользователей в Telegram

Мошенники начали активно использовать виртуальную валюту Stars для обмана пользователей Telegram. Об этом во вторник, 27 августа, рассказал директор по расследованиям киберинцидентов в IT-компании «Шард» Григорий Осипов в беседе с «Газетой.
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