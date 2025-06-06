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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Кризис в угольной отрасли угрожает энергетической безопасности России

Кризис в угольной отрасли угрожает энергетической безопасности России

Председатель комиссии по направлению "Энергетика" и глава Якутии Айсен Николаев заявил на заседании Госсовета РФ, что энергетическая безопасность страны напрямую зависит от стабильности в угольной отрасли, а кризис в этом секторе негативно влияет на развитие регионов.

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