VozPopuli: Перес ведёт переговоры с 50—60 клубами о создании новой Суперлиги

Президент «Реала» Флорентино Перес ведёт переговоры с клубами о создании новой Суперлиги. Как сообщает VozPopuli, матчи новой версии Европейской Суперлиги будут проводиться в дни игр Лиги чемпионов, а также Лиги Европы и Лиги конференций.