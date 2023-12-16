VozPopuli: Перес ведёт переговоры с 50—60 клубами о создании новой Суперлиги

Президент «Реала» Флорентино Перес ведёт переговоры с клубами о создании новой Суперлиги. Как сообщает VozPopuli, матчи новой версии Европейской Суперлиги будут проводиться в дни игр Лиги чемпионов, а также Лиги Европы и Лиги конференций.
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