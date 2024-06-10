Врач рекомендовал в дни магнитных бурь отказаться от больших дел

Эти периоды лучше проводить в спокойствии и релаксации.Специалист по терапии и гастроэнтерологии Константин Спахов отмечает, что геомагнитные бури могут оказывать отрицательное воздействие на здоровье людей, страдающих хроническими сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями.
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