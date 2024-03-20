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Врач Михалева предупредила о серьезных последствиях вегетарианства

Врач Михалева предупредила о серьезных последствиях вегетарианства

РИАМО - 20 мар. У вегетарианцев, которые не употребляют продуктов животного происхождения, развиваются дефициты омега-3 жирных кислот и витамина B-12, сообщила врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

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