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Газета.ру

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Телеведущая Малиновская призналась, что больше всего жалеет об увеличении губ

Телеведущая Малиновская призналась, что больше всего жалеет об увеличении губ

Телеведущая Маша Малиновская призналась «Газете.Ru» на премии телеканала Fashion TV Россия «Fashion Beauty Awards» 2026, что самый неудачный бьюти-эксперимент в ее жизни — это увеличение губ.

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