Аналитик: Манхэттенский проект Трампа может тотально выжечь ряд институтов

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин высказал предположение, что некоторые министерства в США могут быть значительно реформированы или объединены с другими в рамках работы Министерства по повышению эффективности правительства, которое возглавят Илон Маск и Вивек Рамасвами.