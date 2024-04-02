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В Донском канализационные стоки разлились на улице Зеленой: прокуратура начала проверку

В Донском канализационные стоки разлились на улице Зеленой: прокуратура начала проверку

В Донском прокуратура проводит проверку исполнения местной администрацией природоохранного законодательства, а также законодательства, регламентирующего организацию водоотведения на территории микрорайона Центральный.

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