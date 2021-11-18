Премьер Польши предупредил Европу о наплыве миллионов мигрантов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что в вопросе искусственного миграционного кризиса на границах ЕС Беларусь и Россия действуют совместно, и их целью может быть в том числе отвлечь внимание от подготовки новой атаки против Украины.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что в вопросе искусственного миграционного кризиса на границах ЕС Беларусь и Россия действуют совместно, и их целью может быть в том числе отвлечь внимание от подготовки новой атаки против Украины.
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