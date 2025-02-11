Discord представляет функцию игнорирования, а не блокировки пользователей

Социальная платформа Discord анонсировала сегодня новую функцию под названием Ignore. Она позволяет скрывать новые сообщения, DM, уведомления сервера, профили и активность выбранных пользователей, не предупреждая их об этом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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