WSJ: Трамп сократит финансирование Гарварда на миллиард долларов

Zuma\TAСС Власти США хотят сократить финансирование Гарвардского университета на миллиард долларов.Как пишет The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа разгневалась из-за отказа руководства вуза внести изменения в кадровую и образовательную политику.
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