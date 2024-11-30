Ямал занял второе место рейтинга по размеру зарплат вахтовиков

ЯНАО оказался на второй строчке рейтинга по величине зарплат у вахтовых работников. В среднем один вахтовик получает на Ямале 160 тысяч рублей в месяц, сказано в результатах исследования платформы «Авито работа».
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