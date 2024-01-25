«Вашингтон» уступил «Колорадо», Овечкин отдал голевой пас, Маккиннон сделал покер и обошел Кучерова

«Колорадо» на своей площадке уверенно переиграл «Вашингтон» — 6:2. Исход матча решил нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, оформивший хет-трик всего за 6 минут 37 секунд – 4:0 в пользу «Эвеланш» в середине второго периода.