Бакаев прокомментировал спорный пенальти в матче «Локомотив» — «Динамо»

Полузащитник московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев подвел итоги матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо» (0:1), в котором главный спор вызвал назначенный пенальти в ворота его команды.
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