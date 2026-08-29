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Регионы России

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Бакаев прокомментировал спорный пенальти в матче «Локомотив» — «Динамо»

Бакаев прокомментировал спорный пенальти в матче «Локомотив» — «Динамо»

Полузащитник московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев подвел итоги матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо» (0:1), в котором главный спор вызвал назначенный пенальти в ворота его команды.

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