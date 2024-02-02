Импортные яйца не дошли до торговых сетей России. Куда пропал товар

Продали в три дорого как Российский, но каждый день пишут на прилавках яйца дешевеют!!!!!Толь где??? Не пишут

НК

Наталья Котельникова

Яйца не дешевеют. Цены стоят на уровне декабря 2023 года. Что будет перед Пасхой? Опять придет спекуляция и что а этот раз для народа придумают? Страшно представить. У спекулянтов столько вариантов в рукаве! Будет как с морковью в 2021 году?