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Импортные яйца не дошли до торговых сетей России. Куда пропал товар

Импортные яйца не дошли до торговых сетей России. Куда пропал товар

В Руспродсоюзе сообщил, что куриные яйца, поступившие из-за рубежа, не попали в торговые сети России.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Продали в три дорого как Российский, но каждый день пишут на прилавках яйца дешевеют!!!!!Толь где??? Не пишут
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16 час.
НК
Наталья Котельникова
Яйца не дешевеют. Цены стоят на уровне декабря 2023 года. Что будет перед Пасхой? Опять придет спекуляция и что а этот раз для народа придумают? Страшно представить. У спекулянтов столько вариантов в рукаве! Будет как с морковью в 2021 году?
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15 час.

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