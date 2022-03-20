Сака недоволен арбитрами: «Моя нога в крови. Нужно чуть больше защиты, когда соперник пытается ударить меня»

Вингер «Арсенала» Букайо Сака недоволен тем, как к нему относятся судьи. В матче 30-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (1:0), в котором англичанин забил победный гол, защитник Тайрон Мингз ударил Сака по ногам и получил желтую карточку.
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