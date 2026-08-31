Ученики 5-6 классов Москвы будут изучать искусственный интеллект

Ученики пятых-шестых классов столицы будут изучать искусственный интеллект в рамках спецкурса - об этом сегодня сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым