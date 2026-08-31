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Ученики 5-6 классов Москвы будут изучать искусственный интеллект

Ученики 5-6 классов Москвы будут изучать искусственный интеллект

Ученики пятых-шестых классов столицы будут изучать искусственный интеллект в рамках спецкурса - об этом сегодня сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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