Вертолеты с портретами летчиков ВОВ поднялись в небо в честь 80-летия Победы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Холдинг «Вертолеты России» Ростеха в честь 80-летия Победы провел акцию «Бессмертный полк в небе», в рамках которой вертолеты с портретами летчиков Великой Отечественной войны поднялись в воздух в разных города России.
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