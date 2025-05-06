Вертолеты с портретами летчиков ВОВ поднялись в небо в честь 80-летия Победы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Холдинг «Вертолеты России» Ростеха в честь 80-летия Победы провел акцию «Бессмертный полк в небе», в рамках которой вертолеты с портретами летчиков Великой Отечественной войны поднялись в воздух в разных города России.